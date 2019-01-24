Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Artıda Tamamladı

Borsa Günü Artıda Tamamladı

31 dakika önce

Borsa, günü yüzde 1,63'lük yükselişle tamamladı.

Borsa Günü Artıda Tamamladı, System.String[]
Borsa, günü yüzde 1,63'lük yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,63'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 1.633 puanlık artışla 101 bin 774 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi de yüzde 3,65 değer kazandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:26 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Borsa İstanbul Dünyanın En Fazla Kazandıran Piyasası Oldu Akdeniz'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Son Dakika! Antalya Valisi, Hortum Dehşetiyle İlgili Açıklamada Bulundu: 1 Ölü, 11 Yaralımız Var İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 18:57:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Artıda Tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]