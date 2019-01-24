Borsa Günü Artıda Tamamladı
31 dakika önce
Borsa, günü yüzde 1,63'lük yükselişle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 1,63'lük yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,63'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 1.633 puanlık artışla 101 bin 774 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi de yüzde 3,65 değer kazandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:26 Kaynak: İHA
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