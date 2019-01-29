Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Artıda Tamamladı

Borsa Günü Artıda Tamamladı

1 saat önce

Borsa, günü yüzde 2,77'lik yükselişle tamamladı.

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Borsa, günü yüzde 2,77'lik yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,77'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 2.808 puanlık artışla 104 bin 98 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 4,75, holding endeksi de yüzde 3,14 değer kazandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:21 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Güncel
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