Son Dakika Haberleri: Borsa günü düşüşle kapattı

Borsa günü düşüşle kapattı

13 dakika önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.405,47 puan azalarak 88.865,01 puana geriledi.

Borsa günü düşüşle kapattı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.405,47 puan azalarak 88.865,01 puana geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:35 

Ekonomi
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