Borsa günü düşüşle kapattı
13 dakika önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.405,47 puan azalarak 88.865,01 puana geriledi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.405,47 puan azalarak 88.865,01 puana geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:35
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