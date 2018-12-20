Son Dakika Haberleri: Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

12 saat önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 698,64 puan ve yüzde 0,75 azalarak 91.854,08 puana geriledi.

Borsa günü düşüşle tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 698,64 puan ve yüzde 0,75 azalarak 91.854,08 puana geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:33 

Ekonomi
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