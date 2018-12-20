Borsa günü düşüşle tamamladı
12 saat önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 698,64 puan ve yüzde 0,75 azalarak 91.854,08 puana geriledi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 698,64 puan ve yüzde 0,75 azalarak 91.854,08 puana geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:33
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