Borsa Günü Düşüşle Tamamladı
20 dakika önce
Borsa, günü yüzde 0,36'lık düşüşle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 0,36'lık düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,36'lık düşüşle tamamladı. Endeks, 333.85 puanlık azalışla 91 bin 526 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi de yüzde 0,56 değer kaybetti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:46 Kaynak: İHA
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