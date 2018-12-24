Borsa günü düşüşle tamamladı
18 dakika önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 333,85 puan ve yüzde 0,36 azalarak 91.526,90 puana geriledi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 333,85 puan ve yüzde 0,36 azalarak 91.526,90 puana geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:48
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