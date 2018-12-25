Borsa günü düşüşle tamamladı
1 saat önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 697,32 puan ve yüzde 0,76 azalarak 90.829,57 puana geriledi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 697,32 puan ve yüzde 0,76 azalarak 90.829,57 puana geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:43
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