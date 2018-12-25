Son Dakika Haberleri: Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

1 saat önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 697,32 puan ve yüzde 0,76 azalarak 90.829,57 puana geriledi.

Borsa günü düşüşle tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 697,32 puan ve yüzde 0,76 azalarak 90.829,57 puana geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:43 

Ekonomi
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