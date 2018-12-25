Borsa Günü Düşüşle Tamamladı
1 saat önce
Borsa, günü yüzde 0,76'lık düşüşle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 0,76'lık düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,76'lık düşüşle tamamladı. Endeks, 697,32 puanlık azalışla 90 bin 829 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 1,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi de yüzde 0,67 değer kaybetti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:46 Kaynak: İHA
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