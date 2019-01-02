Borsa Günü Düşüşle Tamamladı
34 dakika önce
Borsa, günü yüzde 2,64'lük düşüşle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 2,64'lük düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,64'lük düşüşle tamamladı. Endeks, 2.405 puanlık azalışla 88 bin 865 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,86, holding endeksi ise yüzde 2,03 değer kaybetti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:19 Kaynak: İHA
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