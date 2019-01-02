Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

34 dakika önce

Borsa, günü yüzde 2,64'lük düşüşle tamamladı.

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı, System.String[]
Borsa, günü yüzde 2,64'lük düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,64'lük düşüşle tamamladı. Endeks, 2.405 puanlık azalışla 88 bin 865 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,86, holding endeksi ise yüzde 2,03 değer kaybetti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:19 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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