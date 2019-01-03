Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

1 saat önce

Borsa, günü yüzde 1,65'lik düşüşle tamamladı.

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı, System.String[]
Borsa, günü yüzde 1,65'lik düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,65'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 1.465 puanlık azalışla 87 bin 399 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,51, holding endeksi ise yüzde 2,96 değer kaybetti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:30 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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