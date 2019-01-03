Borsa Günü Düşüşle Tamamladı
1 saat önce
Borsa, günü yüzde 1,65'lik düşüşle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 1,65'lik düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,65'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 1.465 puanlık azalışla 87 bin 399 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,51, holding endeksi ise yüzde 2,96 değer kaybetti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:30 Kaynak: İHA
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