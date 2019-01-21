Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 499,71 puan ve yüzde 0,51 azalarak 97.955,16 puana indi.

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Ünlü Yatırımcı Bugüne Kadar Görülmemiş Bir Ekonomik Kriz Çıkacağını Söyledi ve Ekledi: Paramı Altına Yatıracağım