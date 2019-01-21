Son Dakika Haberleri: Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

57 dakika önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 499,71 puan ve yüzde 0,51 azalarak 97.955,16 puana indi.

Borsa günü düşüşle tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 499,71 puan ve yüzde 0,51 azalarak 97.955,16 puana indi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:30 

Ekonomi
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