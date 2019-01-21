Borsa günü düşüşle tamamladı
57 dakika önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 499,71 puan ve yüzde 0,51 azalarak 97.955,16 puana indi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 499,71 puan ve yüzde 0,51 azalarak 97.955,16 puana indi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:30
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