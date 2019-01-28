Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

52 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kaybıyla 101.289,75 puandan tamamladı.

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kaybıyla 101.289,75 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 511,66 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,70 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,07 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,16 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,48 ile metal ana sanayi oldu.

Haftaya yükselişle başlayan ve 102.807,49 puanla yaklaşık 8 ayın zirvesini gören BIST 100 endeksi, öğleden sonra dünya borsalarındaki satıcılı seyir ve döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle düşüşe geçti.

Analistler, yarın İngiltere parlamentosundaki Brexit oylaması ve ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, çarşamba günkü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde piyasalardaki dalgalı seyrin devam edeceğini söyledi.

Yurt içinde, bugün banka hisselerinde etkili olan kar satışlarının devam edip etmeyeceğinin de izlenmesi gerektiğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:11 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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