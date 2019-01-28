Borsa günü düşüşle tamamladı
38 dakika önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 511,66 puan ve yüzde 0,50 azalarak 101.289,75 puana geriledi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 511,66 puan ve yüzde 0,50 azalarak 101.289,75 puana geriledi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:21
Havalimanlarında Bir İlk! Dedektör Köpekler Artık Parayı da Koklayacak
İmar Barışında 2019 Tarifesi Belli Oldu
Bozkurt Figürlü Yorgana Yoğun İlgi! 3 ila 5 Bin TL Arasında Satılıyor
22 Ülkeye Hamsi İhracatı 9,5 Milyon Dolar Kazandırdı