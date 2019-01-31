Borsa Günü Düşüşle Tamamladı
58 dakika önce
Borsa, günü yüzde 0,11'lik düşüşle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 0,11'lik düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,11'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 115,23 puanlık azalışla 103 bin 408 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,94 arttı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:26 Kaynak: İHA
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