Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

58 dakika önce

Borsa, günü yüzde 0,11'lik düşüşle tamamladı.

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Borsa, günü yüzde 0,11'lik düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,11'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 115,23 puanlık azalışla 103 bin 408 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,94 arttı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:26 Kaynak: İHA

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