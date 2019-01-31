Borsa günü düşüşle tamamladı
32 dakika önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 115,23 puan ve yüzde 0,11 azalarak 104.074,22 puana geriledi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 115,23 puan ve yüzde 0,11 azalarak 104.074,22 puana geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:47
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