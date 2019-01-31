Son Dakika Haberleri: Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

32 dakika önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 115,23 puan ve yüzde 0,11 azalarak 104.074,22 puana geriledi.

Borsa günü düşüşle tamamladı , System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 115,23 puan ve yüzde 0,11 azalarak 104.074,22 puana geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:47 

Ekonomi
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