Borsa günü düşüşle tamamladı
1 saat önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.137,08 puan ve yüzde 1,09 azalarak 102.937,14 puana geriledi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.137,08 puan ve yüzde 1,09 azalarak 102.937,14 puana geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:30
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Boron Adlı Temizlik Ürününün İndirimli Satılacağını Açıkladı
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