Son Dakika Haberleri: Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

1 saat önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.137,08 puan ve yüzde 1,09 azalarak 102.937,14 puana geriledi.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.137,08 puan ve yüzde 1,09 azalarak 102.937,14 puana geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:30 

Ekonomi
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