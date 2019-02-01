Borsa Günü Düşüşle Tamamladı
1 saat önce
Borsa, günü yüzde 1,09'luk düşüşle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 1,09'luk düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,09'luk düşüşle tamamladı. Endeks, 1.137 puanlık azalışla 102 bin 937 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,84, holding endeksi de yüzde 1,52 değer kaybetti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:31 Kaynak: İHA
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