Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

1 saat önce

Borsa, günü yüzde 1,09'luk düşüşle tamamladı.

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı, System.String[]
Borsa, günü yüzde 1,09'luk düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,09'luk düşüşle tamamladı. Endeks, 1.137 puanlık azalışla 102 bin 937 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,84, holding endeksi de yüzde 1,52 değer kaybetti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:31 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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