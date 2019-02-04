Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 değer kaybıyla 102.255,01 puandan tamamladı.

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 değer kaybıyla 102.255,01 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 682,13 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi yüzde 0,09 değer kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,07 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 3,51 ile madencilik oldu.

Açıklanan ocak ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasından bulduğu destekle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 103.400 puanın üzerinin test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü 102.000-102.500 bandında tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.

ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmelerinin de gündemi meşgul etmeye devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 103.400 ve 105.000'in direnç konumunda olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:25 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Madencilik, Borsa İstanbul, Ekonomi
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