Borsa günü düşüşle tamamladı
1 saat önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 682,13 puan ve yüzde 0,66 azalarak 102.255,01 puana geriledi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 682,13 puan ve yüzde 0,66 azalarak 102.255,01 puana geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:28
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