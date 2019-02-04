Son Dakika Haberleri: Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

1 saat önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 682,13 puan ve yüzde 0,66 azalarak 102.255,01 puana geriledi.

Borsa günü düşüşle tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 682,13 puan ve yüzde 0,66 azalarak 102.255,01 puana geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:28 

Ekonomi
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