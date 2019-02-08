Son Dakika Haberleri: Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

42 dakika önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 332,29 puan ve yüzde 0,32 azalarak 102.451,74 puana geriledi.

Borsa günü düşüşle tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 332,29 puan ve yüzde 0,32 azalarak 102.451,74 puana geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:30 

Ekonomi
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