Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa, günü yüzde 2,04'lük düşüşle tamamladı.

Borsa, günü yüzde 2,04'lük düşüşle tamamladı.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,04'lük düşüşle tamamladı. Endeks, 2.116 puanlık azalışla 101 bin 645 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,22, holding endeksi de yüzde 2,24 değer kaybetti. - İSTANBUL

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