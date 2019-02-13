Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

6 saat önce

Borsa, günü yüzde 2,04'lük düşüşle tamamladı.

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı, System.String[]
Borsa, günü yüzde 2,04'lük düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,04'lük düşüşle tamamladı. Endeks, 2.116 puanlık azalışla 101 bin 645 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,22, holding endeksi de yüzde 2,24 değer kaybetti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:26 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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