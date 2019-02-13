Borsa Günü Düşüşle Tamamladı
6 saat önce
Borsa, günü yüzde 2,04'lük düşüşle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 2,04'lük düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,04'lük düşüşle tamamladı. Endeks, 2.116 puanlık azalışla 101 bin 645 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,22, holding endeksi de yüzde 2,24 değer kaybetti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:26 Kaynak: İHA
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