Son Dakika Haberleri: Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

6 saat önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.116,65 puan ve yüzde 2,04 azalarak 101.645,82 puana geriledi.

Borsa günü düşüşle tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.116,65 puan ve yüzde 2,04 azalarak 101.645,82 puana geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:40 

Ekonomi
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