Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

38 dakika önce

Borsa, günü yüzde 0,96'lık düşüşle tamamladı.

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı, System.String[]
Borsa, günü yüzde 0,96'lık düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,96'lık düşüşle tamamladı. Endeks, 986 puanlık azalışla 101 bin 728 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,27, holding endeksi de yüzde 1,23 değer kaybetti

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:36 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AK Parti Genel Merkezi Önünde Silah Sesleri AK Parti'den Tanzim Satışlara Yönelik Eleştirilere Yanıt: O Görüntüler Onlara Geçmişi Hatırlatıyor

KKTC'de Sapık Ev Sahibi, Kiracısına Tecavüze Kalkıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi! Isparta Elması da Tanzim Satış Noktalarında Satılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 19:14:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Düşüşle Tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]