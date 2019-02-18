Borsa günü düşüşle tamamladı
9 dakika önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 986,50 puan ve yüzde 0,96 azalarak 101.728,51 puana geriledi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 986,50 puan ve yüzde 0,96 azalarak 101.728,51 puana geriledi
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:45
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