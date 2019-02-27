Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

48 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kaybıyla 104.141,04 puandan tamamladı.

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kaybıyla 104.141,04 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 941,27 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,94, holding endeksi yüzde 1,22 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,67 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,88 ile gıda, içecek oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 104.000 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti

Brexit konusundaki gelişmelerinde yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olarak öne çıktığını, 103.400 puanın ise destek konumunda olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:21 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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