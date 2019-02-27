Borsa Günü Düşüşle Tamamladı
22 dakika önce
Borsa, günü yüzde 0,90'lık düşüşle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 0,90'lık düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,90'lık düşüşle tamamladı. Endeks, 941 puanlık azalışla 104 bin 141 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,94, holding endeksi de yüzde 1,22 değer kaybetti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:16 Kaynak: İHA
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