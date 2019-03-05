Borsa Günü Düşüşle Tamamladı
32 dakika önce
Borsa, günü yüzde 0,44'lük düşüşle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 0,44'lük düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,44'lük düşüşle tamamladı. Endeks, 462 puanlık artışla 103 bin 730 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi de yüzde 0,43 değer kaybetti.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:21 Kaynak: İHA
Adalet Bakanlığının Hazırladığı Yeni Ceza Sisteminin Detayları Belli Oldu
Yaşlı Adam, Kızından Helallik İsteyip İntihar Etti
Gebze-Halkalı Hattı İçin Korkutan Uyarı: Hayati Derecede Eksiklikler Var
DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne İçiyorsun Sen Bize de Söyle!