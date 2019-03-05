Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kaybıyla 103.730,59 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kaybıyla 103.730,59 puandan tamamladı.





BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 462,74 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,75 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,74 ile inşaat oldu.



Dünya borsaları ve döviz kurlarındaki dalgalı seyre paralel 103.500-105.000 bandında hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 azalışla 103.730,59 puandan tamamladı.



Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de ticaret dengesi ve ham petrol stokları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini söyledi.



TCMB'nin faiz kararının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 seviyesinin direnç, 103.400 ve 102.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.



AA Finans anketine katılan 19 ekonomistin tamamı 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) değişiklik beklemiyor. TCMB 16 Ocak'ta gerçekleştirdiği bir önceki PPK toplantısında politika faizi yüzde 24,00 seviyesinde sabit bırakılmıştı.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Şanlıurfa'nın Mart ve Nisan Aylarına Özel Kebabı "Keme"

Türk Hava Yolları, 2018 Yılında 4 Milyar TL Net Kar Açıkladı

Milli Piyango Karalanmış Bilet İddialarına Yanıt Verdi

Araç Kiralama Devi İflas Etti! 26 Bin Araç Yarı Fiyatına Satışa Çıkarıldı