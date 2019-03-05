Borsa günü düşüşle tamamladı
14 dakika önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 462,74 puan ve yüzde 0,44 azalarak 103.730,59 puana geriledi.
Borsa İstanbul
'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 462,74 puan ve yüzde 0,44 azalarak 103.730,59 puana geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:35
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