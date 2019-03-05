Son Dakika Haberleri: Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

14 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 462,74 puan ve yüzde 0,44 azalarak 103.730,59 puana geriledi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 462,74 puan ve yüzde 0,44 azalarak 103.730,59 puana geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:35 

Ekonomi
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