Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

1 saat önce

Borsa, günü yüzde 0,27'lik düşüşle tamamladı.

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Borsa, günü yüzde 0,27'lik düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,27'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 277 puanlık azalışla 103 bin 452 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi de yüzde 0,96 değer kaybetti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:21 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Güncel
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