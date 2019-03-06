Son Dakika Haberleri: Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

1 saat önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 277,74 puan ve yüzde 0,27 azalarak 103.452,85 puana geriledi.

Borsa günü düşüşle tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 277,74 puan ve yüzde 0,27 azalarak 103.452,85 puana geriledi
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:25 

Ekonomi
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