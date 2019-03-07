Borsa Günü Düşüşle Tamamladı
24 dakika önce
Borsa, günü yüzde 1,13'lük düşüşle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 1,13'lük düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,13'lük düşüşle tamamladı. Endeks, 1.170 puanlık azalışla 102 bin 282 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,40, holding endeksi de yüzde 1,23 değer kaybetti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:18 Kaynak: İHA
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