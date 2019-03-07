Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

15 dakika önce

Borsa, günü yüzde 1,13'lük düşüşle tamamladı.

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı, System.String[]
Borsa, günü yüzde 1,13'lük düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,13'lük düşüşle tamamladı. Endeks, 1.170 puanlık azalışla 102 bin 282 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,40, holding endeksi de yüzde 1,23 değer kaybetti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:26 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Güncel
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