Son Dakika Haberleri: Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

1 saat önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 744,41 puan ve yüzde 0,73 azalarak 101.538,28 puana geriledi.

Borsa günü düşüşle tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 744,41 puan ve yüzde 0,73 azalarak 101.538,28 puana geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:25 

Ekonomi
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