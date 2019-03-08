Borsa günü düşüşle tamamladı
1 saat önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 744,41 puan ve yüzde 0,73 azalarak 101.538,28 puana geriledi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 744,41 puan ve yüzde 0,73 azalarak 101.538,28 puana geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:25
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