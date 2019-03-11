Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

57 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,68 değer kaybıyla 100.850,42 puandan tamamladı.

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,68 değer kaybıyla 100.850,42 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 687,86 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 4,41 ile ulaştırma oldu.

Dünya borsalarındaki değer kazançlarına paralel analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 102.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 100.500-101.000 puanın altında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve İngiltere'de büyüme olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.700 ve 99.000 seviyelerinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:19 Kaynak: AA

Ekonomi
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