Borsa günü düşüşle tamamladı
45 dakika önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 687,86 puan ve yüzde 0,68 azalarak 100.850,42 puana geriledi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 687,86 puan ve yüzde 0,68 azalarak 100.850,42 puana geriledi
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:30
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