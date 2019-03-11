Son Dakika Haberleri: Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

45 dakika önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 687,86 puan ve yüzde 0,68 azalarak 100.850,42 puana geriledi.

Borsa günü düşüşle tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 687,86 puan ve yüzde 0,68 azalarak 100.850,42 puana geriledi
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:30 

Ekonomi
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