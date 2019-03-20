Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa, günü yüzde 1,48'lik düşüşle tamamladı.

Borsa, günü yüzde 1,48'lik düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,48'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 1.551 puanlık azalışla 103 bin 310 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi ise yüzde 2,15 değer kaybetti.



(İHA)

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