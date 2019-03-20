Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

13 dakika önce

Borsa, günü yüzde 1,48'lik düşüşle tamamladı.

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı, System.String[]
Borsa, günü yüzde 1,48'lik düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,48'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 1.551 puanlık azalışla 103 bin 310 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi ise yüzde 2,15 değer kaybetti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:21 Kaynak: İHA

Ekonomi
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