Borsa günü düşüşle tamamladı
4 dakika önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.551,43 puan ve yüzde 1,48 azalarak 103.310,21 puana geriledi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.551,43 puan ve yüzde 1,48 azalarak 103.310,21 puana geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:26
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