Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,48 değer kaybıyla 103.310,21 puandan tamamladı.

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,48 değer kaybıyla 103.310,21 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.551,43 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi yüzde 2,15 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,48 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3.23 ile madencilik oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, 103.181,19 puana kadar gerilemesinin ardından 103.300 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, bu akşam saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası faiz kararı öncesi piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini belirterek, Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini Fed üyelerinin makroekonomik göstergeler ve faiz seviyesine ilişkin öngörüleri ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 103.400-105.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:37 Kaynak: AA

Merkez Bankası, Fed, Borsa İstanbul, Ekonomi
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