Son Dakika Haberleri: Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

1 saat önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.572,48 puan ve yüzde 3,45 azalarak 99.835,31 puana geriledi.

Borsa günü düşüşle tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.572,48 puan ve yüzde 3,45 azalarak 99.835,31 puana geriledi
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:24 

Ekonomi
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