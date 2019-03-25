Son Dakika Haberleri: Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

1 saat önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 509,40 puan ve yüzde 0,51 azalarak 99.325,92 puana geriledi.

Borsa günü düşüşle tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 509,40 puan ve yüzde 0,51 azalarak 99.325,92 puana geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:17 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB Komisyonu Nike'a 12,5 Milyon Euro Ceza Kesti Şampiyon Yarış Atı İcradan Satılacak Merkez Bankasından Kur Açıklaması: Tüm Araçlar Kullanılmaya Devam Edecek İş Kadını Leyla Alaton: Erdoğan'ı Son Derece Feminist Buluyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 20:49:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa günü düşüşle tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]