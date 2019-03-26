Son Dakika Haberleri: Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

1 saat önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.947,33 puan ve yüzde 1,96 azalarak 97.378,58 puana geriledi.

Borsa günü düşüşle tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.947,33 puan ve yüzde 1,96 azalarak 97.378,58 puana geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:17 

Ekonomi
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