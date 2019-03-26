Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.947,33 puan ve yüzde 1,96 azalarak 97.378,58 puana geriledi.

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Yetiştirdiği Tavukların Yumurtasını 400 TL'den, Civcivini ise Bin TL'den İhraç Ediyor