Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,96 değer kaybıyla 97.378,58 puandan tamamladı.

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,96 değer kaybıyla 97.378,58 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.947,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,23, holding endeksi yüzde 2,79 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,69 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,81 ile ulaştırma oldu.

Güne yükselişle başlamasına karşın banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle negatif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 97.000-97.500 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:25 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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