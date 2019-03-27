Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,67 değer kaybıyla 91.855,14 puandan tamamladı.

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,67 değer kaybıyla 91.855,14 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5.523,45 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 7,62, holding endeksi yüzde 5,38 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Genele yayılan satışların etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 91.500-92.000 bandında dengelendi

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi ile uluslararası rezervler ve döviz likiditesinin yurt dışında ise ABD'de büyüme, Avro Bölgesinde güven endeksleri ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, 91.300 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:58 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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