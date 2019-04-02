Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

1 saat önce

Borsa, günü yüzde 0,60'lık düşüşle tamamladı.

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Borsa, günü yüzde 0,60'lık düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,60'lık düşüşle tamamladı. Endeks, 548 puanlık artışla 93 bin 533 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,14, holding endeksi de yüzde 0,18 değer kaybetti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:21 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Güncel
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