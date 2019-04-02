Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kaybıyla 93.533,12 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kaybıyla 93.533,12 puandan tamamladı.





BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 568,15 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,14, holding endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran yüzde 3,35 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,96 ile elektrik oldu.





Dünya borsalarındaki değer kazançlarının etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe günü 93.500 puanın üzerinde tamamladı.



Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında Avro Bölgesi'nde perakende satışlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.



AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,79 artmasını beklerken, enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 15,70 olacağını tahmin ediyor.



Enflasyon, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,16 artış göstermişti.

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