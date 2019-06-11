Borsa günü düşüşle tamamladı
6 saat önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.277,51 puan ve yüzde 1,36 azalarak 92.825,57 puana indi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.277,51 puan ve yüzde 1,36 azalarak 92.825,57 puana indi.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:23
CHP'li Özkoç: Yeni askerlik kanununda 45'inci maddeye şerh koyduk
Öfkeli baba, annelerini döven iki kızını tüfekle vurdu
Genç kadın sevgilisine atacağı kalçasının fotoğrafını halıcıya gönderince ortalık karıştı!
Türkiye'nin grubunda lider değişti! İşte puan durumu