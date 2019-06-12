Borsa günü düşüşle tamamladı
2 saat önce
Borsa, günü yüzde 0,24'lük düşüşle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:17 Kaynak: İHA
Borsa, günü yüzde 0,24'lük düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,24'lük düşüşle tamamladı. Endeks, 219 puanlık azalışla 92 bin 605 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,26 arttı. - İSTANBUL
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