Borsa günü düşüşle tamamladı
7 dakika önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 589,86 puan ve yüzde 0,62 azalarak 94.831,19 puana indi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 589,86 puan ve yüzde 0,62 azalarak 94.831,19 puana indi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:23
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