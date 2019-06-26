Son Dakika Haberleri: Borsa günü düşüşle tamamladı
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Borsa günü düşüşle tamamladı

7 dakika önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 589,86 puan ve yüzde 0,62 azalarak 94.831,19 puana indi.

Borsa günü düşüşle tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 589,86 puan ve yüzde 0,62 azalarak 94.831,19 puana indi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:23 
Ekonomi
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