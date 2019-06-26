Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 589,86 puan ve yüzde 0,62 azalarak 94.831,19 puana indi.

Haber Yayın Tarihi :

Fener Ol için atılan SMS 1,6 milyonu geçti

10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı